Tekirdağ sahilinde görüntülenen yunuslar görsel şölen sundu
11.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:20
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yunuslar objektiflere yakalandı.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yunuslar objektiflere yakalandı.
Yunuslar, Marmara Denizi'nde kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bıraktı.
Yunusların sudaki dansları drone ile de kaydedildi.
Yaklaşık yarım saat görsel şölen sunan yunuslar daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman