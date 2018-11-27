Tekirdağ Rüşvet Operasyonuna 8 Tutuklama

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden, aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 2 uzman ve 1 astsubay başçavuş ile Marmara Ereğlisi sahilindeki bir petrol firmasının özel güvenlik personelinin, yasak bölgelerde balık tutmak isteyen tekne balıkçılarından rüşvet aldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan 4 aylık teknik takibin ardından operasyon için düğmeye basan polis, Tekirdağ merkezli 5 ilde 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli 24 şüpheliyi gözaltına aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 11 şüpheli serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan 11 şüpheli de adliyeye sevk edildi.Yasak bölgede balık tutmak için rüşvet vermek ve almakla suçlanan şüphelilerden aralarında Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 2 uzman ve 1 astsubay başçavuşunda bulunduğu 8 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nde 2 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, operasyon kapsamında 3 şüphelinin daha arandığı belirtildi.