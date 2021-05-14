TEKİRDAĞ RAMAZAN BAYRAMI'NDA 11 NOKTADA SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR
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TEKİRDAĞ RAMAZAN BAYRAMI'NDA 11 NOKTADA SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüllüler, tam kapanma ve Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarını 11 noktada düzenli olarak besliyor.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüllüler, tam kapanma ve Ramazan Bayramı'nda sokak hayvanlarını 11 noktada düzenli olarak besliyor.

Çorlu Doğa ve Hayvanseverler Derneği üyeleri ile gönüller tam kapanmada besledikleri sokak hayvanlarını Ramazan Bayramı'nda da beslemeyi sürdürüyor. İlçenin dört bin yanına dağılan dernek üyeleri her gün belirledikleri noktalardaki hayvanlara yiyecek ve su bırakıyor. Dernek başkanı Ahmet Güneş, pandemi kuralları çerçevesinde beslenmeleri yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanların beslenmesini 11 ekip ile farklı noktalardan yapıyoruz. Besleme yapan arkadaşlarımız kısıtlamadan muaflar. Bulunduğumuz bu bölgede üç farklı nokta var. Yavrular bulunanlar var" dedi.

Dernek üyesi Barış Avcıoğlu, beslemelerin güzel gittiğini ifade ederek, "Şuan tam kapanma var sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu süreçte sokak hayvanlarının daha çok ihtiyaçları var. Daha fazla besleme yapmaya çalışıyoruz. Ekmeği fırınlardan, yemekleri tabldotlardan, hastanelerden alıyoruz. Aynı anda da bağışçılarımız var onlarda mama bağışı yapıyor ve bu şekilde beslemelerimizi yapıyoruz" diye konuştu.

TEKİRDAĞ RAMAZAN BAYRAMI'NDA 11 NOKTADA SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR
TEKİRDAĞ RAMAZAN BAYRAMI'NDA 11 NOKTADA SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR
TEKİRDAĞ RAMAZAN BAYRAMI'NDA 11 NOKTADA SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR
TEKİRDAĞ RAMAZAN BAYRAMI'NDA 11 NOKTADA SOKAK HAYVANLARINI BESLİYORLAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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