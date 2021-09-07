Tekirdağ poyraz etkili oluyor
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Tekirdağ poyraz etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Tekirdağ poyraz etkili oluyor Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim olurken, balıkçılar da Marmara Denizine açılamıyor.

Tekirdağ poyraz etkili oluyor

TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ 2 gündür dalgalara teslim olurken, balıkçılar da Marmara Denizine açılamıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, "Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de Kuzey ve Kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50/75 km/s) fırtına bekleniyor. Fırtınanın Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini azaltacağı tahmin ediliyor" diye yapılan uyarılardan sonra Marmara Denizi'nde dün başlayan poyraz 2 gündür etkisini sürdürüyor. Poyraz fırtınasının etkisi ile çok sayıda şilep ve tanker Tekirdağ kıyılarına demirlerken, küçük balık tekneleri da 2 gündür Marmara Denizine açılamıyor.

Marmara'nın kıyılarında poyraz etkisini sürdürüyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Tekirdağ poyraz etkili oluyor
Tekirdağ poyraz etkili oluyor
Tekirdağ poyraz etkili oluyor
Tekirdağ poyraz etkili oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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