Tekirdağ Polisten Kaçan Motosikletli Yayaya Çarptı

Polisten kaçan motosikletli yayaya çarptı



Kaza kameraya yansıdı



TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesi'nde 15 yaşındaki Umut Z., ehliyeti olmadığı için polisten kaçarken, yolun karşısına geçen 4 kişilik bir arkadaş grubunun arasına girip, 15 yaşındaki Buse K.'ya çarptı. Motosiklet sürücüsü Umut Z. kaçmak istediği sırada yakalanırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehitlik Caddesi'ne uygulama noktası kurdu. O sırada caddeden motosikletle geçen Umut Z., ehliyetsiz olduğu için telaşlanarak kaçmaya çalıştı. Cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 kişilik bir arkadaş grubunun arasına giren motosiklet sürücüsü Umut Z., yaya olarak yürüyen Buse K.'ya çarptı. Kaza sonrası genç kız yaralanırken, motosikletini kaldıran Umut Z. kaçmaya çalıştığı sırada çevredeki esnaflar tarafından yakalandı. İhbar üzerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Buse K., tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Motosiklet sürücüsü Umut Z., ise ifadesi için Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Umut Z.'nin, ilk ifadesinde polisi karşısında görünce ehliyetsiz olduğu için telaşlandığını söylediği öğrenildi.



KAZA KAMERAYA YANSIDI



Polisten kaçarken kaza yapan motosiklet sürücüsü Umut Z.'nin çarpma anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde diğer 3 arkadaşıyla birlikte yolun karşısına geçen Buse K.'ya hızlı gelen motosikletin çarptığı, sürücüsünün motosikleti kaldırdıktan sonra kaçmaya çalıştığı görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.