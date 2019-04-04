Tekirdağ Polisten Kaçan Minibüste 21 Göçmen Yakalandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan kapalı kasa minibüs, yol kapatılarak durdurulurken, içindeki Bangladeş ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olan sürücü K.B.(52), gözaltına alındı.

İstanbul'da, Yunanistan'a götürme vaadiyle anlaştığı Bangladeş ve Pakistan uyruklu kaçak göçmenleri 34 KF 2848 plaka kapalı kasa minibüse bindiren K.B., Yunanistan sınırına götürmek üzere yola çıktı. Minibüs sürücüsü polisin takip ettiğini fark ederek, köy yollarına saparak Tekirdağ'ın Malkara ilçesine kadar geldi. İlçede önlem alan polis ekipleri minibüse 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü ihtara uymayıp aracıyla kaçarken, polis ekipleri de takibe aldı. Yaşanan kovalamacının ardından polis ekipleri minibüsü karayoluna kapatarak durdurup, sürücüsü K.B.'yi kelepçe takarak gözaltına aldı. Minibüste bulunan Bangladeş ve Pakistan uyruklu 21 kaçak göçmen ise yakalandı. Kaçaklar işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Gözaltındaki organizatör K.B., ile ilgil soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA