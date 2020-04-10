TEKİRDAĞ Polisin gününü evinin balkonundan kutladı Polisin gününü evinin balkonundan kutladıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Hülya Baş(69), Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıldönümünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı için evinin önüne gelen polis ekiplerinin gününü kutlayıp, çikolata ikram etti.

Polisin gününü evinin balkonundan kutladı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Hülya Baş(69), Türk Polis Teşkilatı'nın 175'inci kuruluş yıldönümünde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamadığı için evinin önüne gelen polis ekiplerinin gününü kutlayıp, çikolata ikram etti. Tekirdağ'da yapılan kutlamalar ise sosyal mesafe kuralına uyularak kutlandı.

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde yaşayan Hülya Baş, 155'i arayarak, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıldönümünü kutlamak istediğini ancak, sokağa çıkma yasağı bulunduğu için evinden çıkamadığını söyledi. Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden giden polis ekipleri, Baş'ın tebrik etmesini evinin balkonu önünde kabul etti. Baş, "Her yıl olduğu gibi bu yıl sizin gününüzü kutlamak istedim. Ama yaşım 69 olduğu için evden çıkamıyorum. Geldiğiniz için çok mutlu oldum. Hepinizin gözlerinden öperim" dedi. Baş, gelen polislere çikolata da ikram etti.

Tekirdağ'da kutlama törenleri ise valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunmayla başladı. Törene, koronavirüs tedbirleri kapsamında

İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan ile şube müdürleri katıldı. Sosyal mesafe kuralına uygun yapılan törene bu yıl, Polis Emeklileri Derneği üyeleri, 65 yas üstünün sokağa çıkma yasağı nedeniyle katılamadı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından, şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA