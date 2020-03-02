: Tekirdağ polisin bulduğu yaralı köpek, tedaviye alındı

02.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 02.03.2020 15:03

Polisin bulduğu yaralı köpek, tedaviye alındı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan ve devriye görevi yapan polis ekibince fark edilen köpek, belediye ekiplerine teslim edilerek, tedaviye alındı.

Akşam saatlerinde Malkara-Çanakkale karayolu üzerinde devriye görevi yapan Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, yol üzerinde plakası ile sürücüsünün ismi bilinmeyen aracın çarpması sonucu yaralanan köpeği fark etti. Polis ekibi, yaralı köpeği yol kenarına taşıyarak, durumu Malkara Belediyesi Hayvan Barınağı görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen barınak görevlilerine teslim edilen yaralı köpek, tedaviye alındı.

Kaynak: DHA

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