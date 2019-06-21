TEKİRDAĞ Polisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtı

Polisi gören organizatörler, göçmenleri bırakıp kaçtı

Tekirdağ'da insan tacirleri, yasadışı yollardan yurtdışına götürülmek istedikleri 66 kaçak göçmeni polise yakalanacaklarını anlayınca, araçlarıyla bırakıp kaçtı. 1 organizatörün yakalandığı olayla ilgili 2 kişi aranıyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kaçak göçmenlerin araçlarla Edirne'ye götürülüp, buradan yasadışı yollarda Yunanistan'a geçişlerinin sağlanacağını belirlemesi üzerine, Edirne güzergahına giden karayollarında önlem aldı. Hayrabolu ilçesinde tedbir alan polis, kaçak göçmenleri taşıyan minibüse öncülük yapan 34 BOP 414 plakalı otomobili durdurup, sürücüsü Vedat Ö.'yü gözaltına aldı. Bu sırada polisin önlem aldığını gören göçmenlerin bulunduğu 34 ZZ 5691 plakalı minibüsün sürücüsü aracını göçmenlerle birlikte bırakıp kaçtı. Minibüste yapılan aramada 25 Pakistanlı göçmen yakalandı.

Göçmenlerin bulunduğu araca öncülük yapan ve polisin yakaladığı Vedat Ö.'nün yapılan araştırmasında aralarında göçmen kaçakçılığı da olmak üzere 12 suç kaydının bulunduğu belirlendi. Kaçan minibüs sürücünün yakalamak için çalışmalar sürüyor.

İl merkezinde ise kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan 34 EE 1096 plakalı kapalı kasa minibüs ara yola saptı. Sürücüsünün bırakıp kaçtığı minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçan minibüs sürücünü yakalama çalışmaları devam ederken, yakalanan toplam 66 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: DHA