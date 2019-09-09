Tekirdağ polis alkollü sürücü kovalamacısı film sahnelerini aratmadı

09.09.2019 12:00

Polis alkollü sürücü kovalamacısı film sahnelerini aratmadı

İstanbul'un Silivri ilçesinde polis ekibinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüyü aracın lastiğine ateş açıp yollu trafiğe kapatarak dakikalarca süren kovalamaca sonucunda durdurdu. Film sahnelerini aratmayan kovalamacada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yakalanıp gözaltına alınan sürücü, C.K., alkollü olduğunu ve ehliyetini kaptırmamak için kaçtığını söyledi.

Silivri'de kent merkezinde uygulama yapan motorize polis ekipleri 34 VP 0435 plakalı otomobilin sürücüne dur ikazında bulundu. Polisin dur ihtiranı uymayıp ekiplerin üzerine aracını sürüp kaçan sürücü kontrol noktasından uzaklaştı. Bunun üzerine polis ve sürücü arasında kovalamaca başladı. Polis kaçan sürücünün arkasından dur anonsları yaparak havaya ateş açtı. Tüm uyarılara rağmen kaçmaya devam eden sürücü çevre yolundan Çorlu istikhametine yönüne kırarak aracıyla kaçmaya devam etti. Polis ekipleri Çorlu yönüne giden aracı durdurmak için, Çorlu Emniyet Müdürlüğü Ekiplerine bildirildi. Silivri ve Çorlu ilçesine ait yaklaşık 11 polis ekibi aracıyla, film sahnelerini aratmayan kovalamacada ekipler sürücüyü, 47 kilometre kovaladıktan sonra araç lastiğine ateş açıp, Çorlu Ağır Bakım Kavşağı'nda önünde yolu keserek durdurdu. Araç içinden çıkarılıp elleri kelepçelenerek gözaltına alınan sürücü C.K. Çorlu İlçe Şehit Sebahittin Ergin Polis Merkezi'ne getirildi.

'EHLİYETİME EL KONULMASIN DİYE KAÇTIM'

Yapılan alkol kontrolünde 1.6 promil alkollü olduğu öğrenilen C.K., ifadesinde, Otobüs şoförüyüm ve alkollüyüm. Ehliyetime el konulmasından korktuğum için kaçtım. Ehliyetime el konulduğunda çalışamam. Bunun için kaçtımdedi. Ehliyetini kaptırmamak için polisten kaçan C.K.'nın ehliyetine el konulurken işlemlerin ardından Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan sorşturma sürüyor.

Kaynak: DHA