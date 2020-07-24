TEKİRDAĞ Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı
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TEKİRDAĞ Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandıTEKİRDAĞ'da kurulan semt pazarında yankesicilik yöntemi ile vatandaşların çantalarını çaldıkları belirlenen Ş.K. ile H.K., adlı kadınlar polis tarafından yakalandı.

TEKİRDAĞ Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı
24.07.2020 12:57 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:04

Pazarda yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

TEKİRDAĞ'da kurulan semt pazarında yankesicilik yöntemi ile vatandaşların çantalarını çaldıkları belirlenen Ş.K. ile H.K., adlı kadınlar polis tarafından yakalandı.

Olay merkez Süleymanpaşa ilçesinde perşembe günleri kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarda yankesicilik yapıldığı yönünde ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik, Dolandırıcılık Büro ekipleri pazarın giriş ve çıkışlarında önlem aldı. Polisin şüphe üzerine durdurduğu Ş.K. ve H.K. adlı kadınların üzerinde yapılan aramada cüzdan ve cüzdan içerisinde E.D. adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı, çeşitli mağazalara ait alışveriş kartları ve 787 TL para olduğu belirlendi. Kendisine ulaşılan mağdurlardan E.D., perşembe pazarı içerisinde alışveriş yaptığı esnada cüzdanını çaldırdığını cüzdan içerisinde kendisine ait kimlik kartı, yaklaşık 700-800 lira ve alışveriş kartları olduğunu doğruladı.

Polisin gözaltına aldığı kadınların yapılan incelemesinde daha önceden yankesicilik suçundan kaydı bulunduğu belirlendi. Şüpheli kadınların çaldığı cüzdan ve para sahibine teslim edildi. Şüpheliler, Ş.K. ile H.K., polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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