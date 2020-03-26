TEKİRDAĞ Pazarda, koronavirüs sessizliği Pazarda, koronavirüs sessizliğiTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi, Pazarcılar Odası başkanı Kenan Üstek, koronvirüs salgını nedeniyle halkın pazar çıkmadığını belirterek, "Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz.

Pazarda, koronavirüs sessizliği

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesi, Pazarcılar Odası başkanı Kenan Üstek, koronvirüs salgını nedeniyle halkın pazar çıkmadığını belirterek, "Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz. Fiyat olarak çok düştü. Halkı pazara bekliyoruz" dedi.

Çorlu'da perşembe günleri kurulan ve ilçenin en büyük büyük sebze ve meyve pazarı olan Perşembe Pazarı'na koronavirüs salgınında alınan tedbirler nedeniyle halk ilgi göstermedi. Fiyatların düştüğünü ve pazarlarda her türlü tedbirlerin alındığını belirten Çorlu Pazarcılar Odası Başkanı Kenan Üzket, "Koronovirüs tedbirlerimizi aldık. Eldiven ve maskelerimizi takıyoruz. Mallarımızı seçtirmiyoruz. Fiyat olarak çok düştü. Halkı pazara bekliyoruz. Esnafın yarısından çoğu açmadı. Zaten işlerin durgunluğunun da etkisinden dolayı esnaf açmadı" dedi.

Çorlu Belediyesi'nin pazarlardan işgali parası almadığını ifade eden Üstek, "Yaşanan süreçte Çorlu Belediyesi esnafımızdan işgaliye parası almıyor. Süreç bitene kadar" dedi.

Kaynak: DHA