TEKİRDAĞ Parkta 4 genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı Parkta 4 genci bıçaklayan şüpheli tutuklandıTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde parkta cep telefonu üzerinden oyun oynayan 4 genci bıçakla yaralayan ve jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan İsmail Ş. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Parkta 4 genci bıçaklayan şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde parkta cep telefonu üzerinden oyun oynayan 4 genci bıçakla yaralayan ve jandarma tarafından yakalanarak, gözaltına alınan İsmail Ş. (26), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, ilçeye bağlı Sultanköy mahallesindeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Ş., henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı parkta toplanarak, cep telefonu üzerinden oyun oynayan Muhammet Durman (17), Volkan Demirhan (17), İslam Yeşilyurt (16) ve Samet Gürçek'e (16) bıçakla saldırarak, yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gençler, ambulanslarla kaldırıldıkları Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İslam Yeşilyurt ve Volkan Demirhan'ın hayati tehlikelerinin sürdüğü, Muhammet Durman ve Samet Gürçek'in ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi. İsmail Ş. ise olayın ardından kaçtı.

İsmail Ş., jandarma tarafından kısa sürede evinde yakalanarak, gözaltına alındı. İsmail Ş.'nin daha önce uyuşturucu madde kullanmak ve satmak suçlarından cezaevinde yattığı bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsmail Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Kaynak: DHA