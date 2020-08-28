Tekirdağ Öztrak'tan, doğalgaz açıklaması; Bunun biran önce ülkenin, milletin yararına kullanılması...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ Öztrak'tan, doğalgaz açıklaması; Bunun biran önce ülkenin, milletin yararına kullanılması...

Öztrak'tan, doğalgaz açıklaması; Bunun biran önce ülkenin, milletin yararına kullanılması lazımCUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karadeniz'de 'Sakarya sahası' adı verilen bölgede 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasına sevindiklerini...

28.08.2020 02:06 | Son Güncelleme: 28.08.2020 02:11

Öztrak'tan, doğalgaz açıklaması; Bunun biran önce ülkenin, milletin yararına kullanılması lazım

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karadeniz'de 'Sakarya sahası' adı verilen bölgede 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasına sevindiklerini belirterek, Türkiye'nin doğalgaz müjdesi gerçekten de bizi çok memnun etti. Ama şunu da söylüyoruz, bunun biran önce bu ülkenin, bu milletin yararına kullanılması lazım dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti çalışmaları için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. Bir restoranda düzenlenen etkinlikte partililerle bir araya gelen Öztrak, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'BEN BURADA HER ŞEYİ ALIRIM' MANTIĞINI KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİL

Ege'de yaşanan gerginliğe değinen Faik Öztark, ülkelerin haklarına karşılıklı saygı duyması gerektiğini belirterek, Sonuç itibariyle Akdeniz'in de, Ege denizinin de bir 'barış denizi' olabilmesi için ülkelerin bir birilerinin haklarına karşılıklı saygı göstermeleri lazım. Bir ülke 'ben burada her şeyi alırım' mantığı içinde hareket ediyor, arkasına Avrupa'yı da alıyorsa bunu kabul etmek mümkün değildir. Türkiye'de bu bölgede denizlerin önemli aktörü olacak bir ülkedir. Dolayısıyla yönetimlerin görevi de Türkiye'nin bu haklarını savunmaktır. Kaba güçle bu iş olmaz. Gerektiği zaman da diplomasi kullanılır. Ama ondan önce Türkiye bugün yola 'sıfır sorunlu komşu' diyerek çıkmıştır. Sonuç itibariyle geldiğimiz nokta 'sıfır sorunsuz' komşudur. Bugün Mısır ile karşı karşıyayız, diğer ülkelerle karşı karşıyayız. Çıkarlar doğrultusunda komşularımızla ilişkileri kurmak zorundayız? dedi.

'DOĞALGAZ MÜJDESİ GERÇEKTEN DE BİZİ ÇOK MEMNUN ETTİ'

Karadeniz'de doğalgaz bulunmasını sevinçle karşıladıklarını ifade eden Öztrak, şunları söyledi

Türkiye'nin doğalgaz müjdesi gerçekten de bizi çok memnun etti. Türkiye'nin böyle bir doğalgaz kaynağını keşfetmiş olması gerçekten önemlidir, buna inanıyoruz. Ama şunu da söylüyoruz, bunun biran önce bu ülkenin, bu milletin yararına kullanılması lazım. Böyle bir rezerv Avrupa'daki ülkelerin üç katı. Moldova'nın yaptığı açıklamalarda anladığımız kadarıyla Moldova'nın aldığı gazın iki katı ücret ödeyerek biz gazı alıyoruz. Bu yap ya da al öde sistemi çerçevesinde. Bugün dünyadaki gaz fiyatlarının nereye geldiği malum. Bu rezervin bize vermiş olduğu imkanı kullanmak suretiyle masaya oturmalı, gaz fiyatlarını düşürmeli bunu da ailelerimize, vatandaşlarımıza, esnafımıza, sanayicimize biran önce yansıtmalıyız. İmkanın milletin yararına kullanılması bu şekilde olur. Bu iktidar da bunu yaparsa biz alkışlarız.

Tekirdağ Öztrak'tan, doğalgaz açıklaması; Bunun biran önce ülkenin, milletin yararına kullanılması...

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Politika
Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü 3. Sayfa
Manisa ve Bursa'da işçileri taşıyan araçlar kaza yaptı: 5 ölü
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir Ekonomi
Kuyumculardan altın için heyecanlandıran tahmin: 600'lü rakamlar gündeme gelebilir
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Güncel
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı Güncel
Edirne Valisi salgınla ilgili önce sevindirici haberi verdi, sonra uyardı
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım Magazin
Konseri yarıda kesilip sahneden indirilen Melek Mosso isyan etti: Tecavüzler yaşanmasın diye ses çıkardım
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
Yeni Zelanda'da camilere terörist saldırısı düzenleyen Brenton Tarrant'a müebbet hapis cezası verildi
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
FOX TV'deki görevinden istifa eden Fatih Portakal, 7 Eylül'de son kez yayına çıkacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Tarımsal destek ödemeleri yarın saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılacak
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
Uzman onbaşı, bir anlık dikkatsizliğinin bedelini canıyla ödedi
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
İlk iş gününde basınçlı su tabancasını kullanırken beton zemine düşüp öldü
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Diagne, antrenmandaki performansıyla Fatih Terim'in gözüne girmeyi başardı
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Sibel Can, Emir Sarıgül ile aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Acımasız evladın babasını sokak ortasında defalarca bıçaklayarak öldürdüğü anlar kamerada
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
Mansur Yavaş, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın adını bir alt geçide verdi
El freni inik unutulan araç denize uçtu
El freni inik unutulan araç denize uçtu
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Hasta bakıcının taciz mesajları ve müstehcen videolarına maruz kalan hemşire, sosyal medyadan isyan etti
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Minibüste yaşlıların maske kavgasında yumruklar konuştu
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Melenia Trump, Donald Trump'ın kendisini kameralar karşısında dudağından öpmesine izin vermedi
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e 12 milyon TL değerinde villa aldı
Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı
Fırıncı ile borcunu istediği müşterisinin odunlu kavgasında 8 kişi yaralandı
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu
Otobüste kadın yolcuyu taciz edip cep telefonunu çaldı, ifadesinde o klasik yalana başvurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Donald Trump Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mauricio Lemos
Daha Fazla Tv Anne Eylül Çocuk
Şu an buradasınız: Tekirdağ Öztrak'tan, doğalgaz açıklaması; Bunun biran önce ülkenin, milletin yararına kullanılması... - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.8.2020 02:11:47. #1.15#
title