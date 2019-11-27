Tekirdağ otomobilin çarptığı yayaya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira para cezası uygulandı

27.11.2019 17:44 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:46

Otomobilin çarptığı yayaya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira para cezası uygulandı

TEKİRDAĞ'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması sonucu yaralanan Cemile A.'ya, kırmızı ışıkta geçtiği için 235 lira ceza uygulandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşailçesi Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Cemile A.'ya, seyir halinde olan Kazım A.'nın kullandığı 59 HN 972 plakalı otomobil çarptı. Kazada Cemile A., hafif yaralanıren, trafik ekipleri kaza mahalinde yaptığı inceleme sonucu kadının yayalar için kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiğini tespit ederek kaza raporuna kusurlu olarak kaydetti. Cemile A.'ya karayolları kanunu 47-B maddesi uzarınca 235 lira cezai işlem yapıldı.

Kaynak: DHA