Tekirdağ otomobile bağlanarak götürülen atv devrildi; üzerindeki 1 kişi öldü

07.09.2019 23:42

Otomobile bağlanarak götürülen ATV devrildi; üzerindeki 1 kişi öldü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde tamir ettirilmek üzere otomobilin arkasına bağlanarak götürülen ATV'nin devrilmesi sonucu üzerinde bulunan Özcan Karakaya(47), öldü.

Kaza, Malkara'nın Deveci Mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde meydana geldi. Çiftçilik yapan Özcan Karakaya, arızalanan 59 LJ 517 plakalı ATV aracını tamire götürmek için oğlu Ayberk Karakaya'nın(21) kullandığı 59 LV 393 plakalı otomobilin arkasına halatla bağladı. Özcan Karakaya'nın üzerinde bindiği ATV, otomobille çekilirken, halat aracın lastiğine dolanıp koptu. Kopmanın etkisiyle devrilen ATV'den düşerek başını asfalta çarpan Özcan Karakaya, ağır yaralandı. Oğlu Ayberk Karakaya'nın haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayı duyan Karakaya'nın yakınları geldikleri hastane önünde büyük üzüntü yaşadı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA