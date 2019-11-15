Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın
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Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

Otogar inşaatındaki konteynerlerde yangınTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı.

15.11.2019 15:49 | Son Güncelleme: 15.11.2019 15:51
Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

Otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın

'ın ilçesinde yapımı süren otogar inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Çerkezköy karayolu üzerinde bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan otogar inşaatında meydana geldi. İşçilerin kaldığı konteynerde duman çıktığını gören çalışanlar, hemen itfaiyeye verdi. Ancak çıkan dumanlar yerini alevlere bırakmasıyla konteynerin tamamını sardı. Bu sırada yangın diğer konteynerlere da sıçramasıyla büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan konteynerleri söndürdü. Yangının kesin çıkış nedenin araştırılırken, soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Tekirdağ otogar inşaatındaki konteynerlerde yangın
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