TEKİRDAĞ Odunları mangal kömürüne dönüştürmek için salgının bitmesini bekliyor
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TEKİRDAĞ Odunları mangal kömürüne dönüştürmek için salgının bitmesini bekliyor

Odunları mangal kömürüne dönüştürmek için salgının bitmesini bekliyorTEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi Safaalan Mahallesi'nde, yılda 350 ton mangal kömürü üretiliyor.

15.04.2020 10:07 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:14
TEKİRDAĞ Odunları mangal kömürüne dönüştürmek için salgının bitmesini bekliyor

Odunları mangal kömürüne dönüştürmek için salgının bitmesini bekliyor

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesi Safaalan Mahallesi'nde, yılda 350 ton mangal kömürü üretiliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında topladıkları odunları kömüre dönüştürmek için bekleten Nihat Barış, "Büyük emeklerden sonra yakmak için hazır hale getirdiğimiz kömürleri bekletiyoruz. Hazırladığım iki yer var, bunları yakmayacağım. Koronavirüs geçecek, belki sonbahar geldiğinde talep olur belki de seneye kalacak. Koronavirisün durumuna bağlı" dedi.

Tekirdağ'ın büyükşehir olmasıyla birlikte köyden mahalleye dönüşen ve ormancılıkla geçimini sürdüren Saray ilçesinin 1200 nüfuslu Sefaalan Mahallesi sakinleri, yılda 350 ton mangal kömürü üretimi yapıyor. Halkının yüzde 20'sinin mangal kömürcülüğü yaptığı mahallede, dizilen odunlar kömüre dönüşmesi için yakılmayı bekliyor. Ormandan kesilen meşe ağaçları zorlu bir süreçten sonra mangal kömürüne dönüştürülüyor. Kesilen ağaçları tek tek düzenli bir şekilde dizen üreticiler, üstünü kapattıktan sonra çevresini yakıyor. Yakılmanın ardından 1 ay sonra ağaçlar mangal kömürü haline geliyor.

Üreticiler, çok zor bir işlem olan çalışmalarında 90 ton odundan sadece 13 ton mangal kömüre üretebildiklerini söyledi. Mahallede 26 yıldır mangal kömürü üretimi yapan Nihat Barış, virüs nedeniyle ürettikleri kömürlerin ellerinde kaldığını söyledi. Normal şartlarda ürettikleri mangal kömürlerinin satıldığını ifade eden Barış, "Şimdi üretimlerimiz büyük ihtimalle elimizde kalacak. Büyük emeklerden sonra yakmak için hazır hale getirdiğimiz kömürleri bekletiyoruz. Hazırladığım iki yer var, bunları yakmayacağım. Koronavirüs geçecek, belki sonbahar geldiğinde talep olur, belki de seneye kalacak. Koronavirisün durumuna bağlı. Daha önce de durgunluk oldu, ama şu koronavirüsün tesir ettiği kadar olmadı. Elimdeki bu kömüren kışın bitmesi lazımdı, bitmedi. Arz talep meselesi, 30 ton hazır kömür var elimde" dedi.

'TEK MANGAL KÖMÜRÜ ÜRETEN BÖLGEYİZ'

Sefaalan Mahallesi Muhtarı Mehmet Özmen, bölgenin tek mangal kömürü üretin mahallesi olduklarını belirterek, "Tekirdağ'ın yüzde 10 kömür ihtiyacı Sefalaan'dan karşılanıyor. Bunun dışında, İstanbul ve Marmara bölgesine kömür dağıtımı yapılıyor. Ancak günümüz şartları ve gördüğünüz gibi bir durgunluk var. Koronavirüsün etkisi, lokantaların kapanması, pikniklerin iptal olması da bu işi olumsuz etkileyen bir durum. Tabi ki bu sektörün de desteklenmesi gerekiyor" diye konuştu.

20 yıldır mangal kömürü sektöründe olan Turan Göçmen ise çalışacak işçi bulamadıklarını belirterek, "Bu aralar virüs nedeniyle çalışan bulamıyoruz. Gelen yok, ne yapacağımızı bilemiyorum" dedi.

TEKİRDAĞ Odunları mangal kömürüne dönüştürmek için salgının bitmesini bekliyor

Kaynak: DHA

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