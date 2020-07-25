TEKİRDAĞ Normalleşme sürecinde kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine yetişemiyorlar Normalleşme sürecinde kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine yetişemiyorlarTEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde 40 yıldır arı yetiştiriciliğiyle uğraşan Tuncer Çalışkan (55), özellikle normalleşme sürecinde, bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen ve kilosu 7-8 bin lira olan arı sütüne yoğun...

Normalleşme sürecinde kilosu 8 bin liradan satılan arı sütü talebine yetişemiyorlar

TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde 40 yıldır arı yetiştiriciliğiyle uğraşan Tuncer Çalışkan (55), özellikle normalleşme sürecinde, bağışıklığı güçlendirmesiyle bilinen ve kilosu 7-8 bin lira olan arı sütüne yoğun ilginin olduğunu, taleplere yetişemediklerini söyledi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Bioteknoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Devrim Oskay, "Biz ülkemizde bu arı sütünü daha fazla üretme ihtiyacımız var aslında. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Salgın hastalıklarda olsun son covid-19 konusunu biliyorsunuz bu tip konularda bağışıklık sistemini güçlendireceği için de önemli bir besin kaynağı olarak karşımızda şuanda" dedi.

Bulgaristan'dan ailesiyle birlikte 1977 yılında İstanbul'un Silivri ilçesine gelen ve arıcılık yapmaya başlayan Tuncer Çalışkan, 100 kovanla babasından devraldığı arıcılığı 500 kovana çıkardı. Bir süre sonra Tekirdağ'ın Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'ne taşınan ve 40 yıldır arıcılık yapan Çalışkan, son dönemdeki koronavirüs salgınından sonra artan arı sütü taleplerine yetişememeye başladı. Sporcudan, yaşlıya, sağlık için kullanandan, gençleştirici özelliği için kullanana kadar geniş müşteri yelpazesi bulunan Çalışkan, yurtdışından da gelen taleplere cevap vermeye çalıştığını dile getirdi.

'MÜŞTERİMİZ ÇOĞALDI'

Arı sütünün sağlık için önemli bir besin kaynağı olduğunu ifade eden Çalışkan, "Biz yıllardan beri arı sütü üretim işini yaptığımız için müşterimiz çoğaldı. Arılığımızdan gelip alıyorlar. Özellikle randevu sistemi ile çalışıyoruz artık. Sporcular ve yaşlı kişiler çok kullanıyor. Arı sütü gençlik iksiri dediğimizden yaşlanmamak için kullananlar var. 40 yaşındakiler daha çok rağbet gösteriyor. Bayanlar mesela kullanıyor yüz maskesi için. Kanser tedavisinde kullanılıyor. Hücre yenileyici etkisinden dolayı çok önemli. Çocukların iştahsızlığı için kullanılıyor, bir haftada kilo almayan çocuk bile kilo alır" dedi.

'LİTRESİ 8 BİN LİRA'

Arı sütü fiyatının pahalı olduğunu, özellikle sporcuların ve yaşlıların çok tükettiğini ifade eden Çalışkan, "Fiyatı üretimine göre değişiyor. Bizde fiyatı 7 - 8 bin civarında bir pazar bulabiliyoruz. Toptan satış yaptığımız Arap müşterilerimiz var. Yıllık gelip alışveriş yapan sporcularımız var arı sütünü alıyorlar. İş adamları var. Yarım kilo, bir kilo alıyorlar aileleri için. Koronavirüsten dolayı son derece taleplerimiz arttı. Halkımız bilinçlendi, bağışıklık güçlendirdiği için destekleyici oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Özellikle koronavirüs sürecinde satışlarının çoğaldığını da kaydeden Çalışkan, "Koronavirüs de satışı arttırdı bu dönemde. Bize sokağa çıkma serbest olduğu için biz çalışmalarımıza devam ettik. Dışarı çıkamayanların adreslerine ürünlerini teslim ettik. Bal, polen, arı sütü, propolis karışımı yapıyoruz. Propolis de çok önemli biliyorsunuz. Onun da kanserden koruyucu etkisi ve kanser tedavisinde önemli bir rolü var" diye konuştu.

'ARI SÜTÜ ÜRETİMİNİ ARTIRMALIYIZ'

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Bioteknoloji Bölümü Dr. Öğretim Görevlisi Devrim Oskay, arı sütünün insan beslenmesinde büyük besin kaynağı olduğunu, son zamanlarda Türkiye'de arıcılık yapanların da arı sütü üretimini arttırdıklarını söyledi. Oskay, "Türkiye normalde bal arısı kolonisi varlığı bakımından dünyada ikinci sırada. Çin'den sonra en fazla koloni varlığına sahip ama ne yazık ki istatistiklerde arı sütü üretim miktarı yok. Çünkü çoğunlukla arı sütü Türkiye'ye Çin'den ithal olarak geliyor. Biz ülkemizde bu arı sütünü daha fazla üretme ihtiyacımız var aslında. Çünkü dışarıdan ithal geliyor. Bağışıklık sistemini de güçlendirdiği biliniyor. Salgın hastalıklarda olsun son covid-19 konusunu biliyorsunuz bu tip konularda bağışıklık sistemini güçlendireceği için de önemli bir besin kaynağı olarak karşımızda şuanda. İlginin fazla olması kesinlikle sağlıklı beslenme, vücut direncini en yüksek düzeyde tutabilmek için arı ürünleri kullanmak istiyor tüketicilerimiz. Tabi ki bunun içerisinde de arı ürünlerinin içerisinde de en değerli besinlerden bir tanesi arı sütü" diye konuştu.

'ODA SICAKLIĞINDA BEKLETMEYİN'

Arı sütünün kesinlikle oda sıcaklığında bekletilmemesi gerektiğinin de altını çizen Dr. Oskay, "Arı sütünün kesinlikle oda sıcaklığında bekletilmemesi gerekiyor. Mutlaka soğuk zincir içerisinde eksi 18 derecede saklanması gerekiyor. Oda sıcaklığında tutulan arı sütünün tüketilmemesi gerekiyor. Polende aynı şekilde olması gerekiyor. Soğuk zincirde olursa tüketiciler en maksimum düzeyde biyolojik değerini almış olur polenlerden" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA