Tekirdağ NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı tamamlandı
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Tekirdağ NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı tamamlandı

Tekirdağ NKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı özel yetenek sınavı tamamlandı
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı yapıldı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümü özel yetenek sınavı yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük Konferans Salonu'nda adaylar başkanlığını Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Arda Göksu'nun yaptığı jüri önünde yeteneklerini sergiledi.

Göksu, sınava katılan adayların yetenekleri doğrultusunda puanlanarak değerlendirileceğini belirtti ve başarı diledi.

Rektör Vekili Prof. Dr. Bülent Eker de sınav salonunu ziyaret ederek, katılan adaylara ve değerlendirme jürisine başarı temennisinde bulundu.

Sonuçların daha sonra ilan edileceği duyuruldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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