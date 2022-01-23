Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler - Haberler
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Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler

Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaretler
AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Tekirdağ Güney Müdürü Ceyhan Bahadır Karataş, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Günay ve Şahin görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Günay'a teşekkür etti.

Daha sonra KOSGEB Avrupa Birliği Başkanı Selim Serkan Ercan ve KOSGEB Tekirdağ Güney Müdürü Karataş, Şahin'i ziyaret etti.

Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek üniversite, sanayi iş birliklerinde KOSGEB'in üstlendiği rolün önemine değindi ve Ercan ile Karataş'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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