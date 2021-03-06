Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
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Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

06.03.2021 11:29 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:32
Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Nedim Nar ve Süleymanpaşa Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Birliği Müdürü Nedim Nar ve Süleymanpaşa Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi Müdürü Abdullah Şenol, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Nar, bünyesinde Ziraat Fakültesini bulunduran üniversitenin gelişiminden ve şehre olan katkısından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Şahin'e akademik çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şahin, üniversitenin kentte yer alan her kurum ile iş birliği içerisinde, şehirle iç içe yaşayan bir üniversite olmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Süleymanpaşa Anadolu Proje İmam Hatip Lisesi Müdürü Şenol da Şahin'i ziyaret ederek, öğrencilerin öğretmenleri rehberliğinde hazırladığı ve editörlüğünü okulun tarih öğretmeni Cüneyt Özvardarlı'nın yaptığı "Mevkif-i Tevarih-Chronicles Station" dergisini takdim etti.

Şenol, üniversitenin şehre olan tarihi ve kültürel katkılarından dolayı Rektör Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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