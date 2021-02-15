Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret
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Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

15.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 12:46
Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Toruk, ziyarette, üniversitenin özellikle ziraat alanında gerçekleştirdiği projeleri çok yakından takip ettiklerini ve kıymetli bulduklarını aktararak, Rektör Şahin'e bölgeye sağladıkları katkılarından dolayı teşekkür etti.

Rektör Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversitenin tohumculuk konusuna büyük önem verdiğini, göreve geldiğinde yerli ve milli tohum üreterek bölgeye kazandırmak amacıyla Trakya Tohum A.Ş.'nin hayata geçirildiğini belirtti.

Ziyarette Toruk'a derneğin başkan yardımcısı Aytuğ Demiral ve dernek yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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