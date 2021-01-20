Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin basın mensuplarıyla bir araya geldi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rektör Şahin, makamında bir araya geldiği basın mensuplarına Çorlu Mühendislik Fakültesi yeni kampüs alanında yapılan arazi bütünleştirme çalışmasıyla ilgili sunum yaptı.

Yapılacak düzenlemeyle kampüste, yeni eğitim öğretim alanları, sosyal tesisler, lojmanlar, kafeteryalar, yeşil alanlar oluşturulacağını ifade eden Şahin, üniversite ve Çorlu'ya yakışır bir kampüs alanı oluşturulacağını dile getirdi.

NKÜ Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer de fakülte kampüsünde yeni düzenlemeyle yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman