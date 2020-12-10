Tekirdağ NKÜ Rektörü Prof. Dr. Şahin'in 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Şahin, mesajında insan hakları tanımlamasının tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri kapsadığını belirtti.

Haklardan ırk, ulus, etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceğini aktaran Şahin, "Bu hakları kullanmakta herkes eşittir." ifadesini kullandı.

Şahin, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyadaki devletlerin bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleştiklerini bildirerek, şunları kaydetti:

"İnsan Hakları Bildirisi, 10 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu sebeple 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası, tüm dünyada bu haklara istinaden daha insanca yaşama isteğini dile getirmek maksadıyla kutlanmaktadır. Yüce milletimizi var eden birlik ve beraberlik ruhunun, ırkçılık ve ayrımcılığa müsamahası yoktur.

Bu vesile ile geçtiğimiz gün eski Futbolcu ve Başakşehir Futbol Kulübü Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı davranışı kınıyor; tüm insanlığın başkalarının haklarına saygılı olması gerektiği ve bu hakları çiğnememe zorunluluğunu bir sorumluluk olarak benimsediği sağlıklı ve huzurlu yarınlar temennisiyle aziz milletimizin ve tüm insanlığın 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü ve İnsan Hakları ve Demokrasi Haftasını kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf