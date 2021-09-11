Tekirdağ NKÜ kendi dezenfektanını üretiyor - Haberler
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Tekirdağ NKÜ kendi dezenfektanını üretiyor

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ NKÜ kendi dezenfektanını üretiyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, üniversitenin tüm birimleri için el dezenfektanı ve yüzey dezenfektanı üretimine devam ediliyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, üniversitenin tüm birimleri için el dezenfektanı ve yüzey dezenfektanı üretimine devam ediliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim İsmet Öztürk ve lisansüstü öğrencileri toz granül yer yüzey dezenfektanları ile lavanta kokulu, E vitaminli ve nemlendirici katkılı el dezenfektanları üretimini sürdürüyor.

Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvarlarında üretilen dezenfektanların dermatolojik açıdan da sağlıklı olduğu belirtildi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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Haber: Tekirdağ NKÜ kendi dezenfektanını üretiyor - Haberler
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