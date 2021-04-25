Tekirdağ NKÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ NKÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki

Tekirdağ NKÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini kınadı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye tarihiyle ilgili "sözde soykırım" açıklamasının tümüyle reddedildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Türk milleti olarak zaferlerimiz ve başarılarımız bizim için birer gurur abidesi mağlubiyetler ve başarısızlıklar ise tekerrür etmemesi için ders alınması gereken birer ibret vesikasıdır. Tarih ise tarihçilerin araştırmaları alanıdır ve şanlı tarihimiz hakkında kimseden ders alacak değiliz. Gerçekler ortada ve arşivler açıkken sözcükler ise tarihi yeniden yazamaz. 1915'te Ermeni çetelerinin yaşattığı terör olayları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu tehcir olayında yaşananların günümüzde siyasi popülizme alet edilerek müttefiklik bağının unutularak sözde soykırım şeklinde nitelenmesini kınıyoruz. Yapılmak istenen bir algı operasyonu olduğu apaçık bellidir. Hiçbir vicdanla bağdaşmayan ve mesnetsiz olan bu açıklamayı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi olarak tümüyle reddediyoruz kamuoyuna beyan ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
'Soykırım' açıklaması: Ankara, Biden'ın sözlerini nasıl okudu, Türk-Amerikan ilişkileri nasıl etkilenir?
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Selçuk Bayraktar'dan Biden'ın 'soykırım' ifadesine tepki: Kararı siyasidir, kirlidir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Hulusi Akar Engin Altay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ebru Gündeş Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Fatih Terim Mete Kalkavan Lukas Podolski Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ NKÜ'den ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 12:51:34. #1.15#

title