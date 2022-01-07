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Tekirdağ NKÜ'de "Gençlik ve İrade Eğitimi Konferansı" düzenlendi

Tekirdağ NKÜ'de
AA / Ömür Çolak - Haberler | Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu'nun ev sahipliğinde "Gençlik ve İrade Eğitimi Konferansı" gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu'nun ev sahipliğinde "Gençlik ve İrade Eğitimi Konferansı" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Öğrenciler Topluluğu, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı, TUDER, TÜGVA, Cihannüma ve İlim Yayma Cemiyeti'nin katkılarıyla düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir katıldı.

Somalili öğrenci İbrahim Adem'in Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş, İl Müftüsü İsmail İpek, Cihannüma Derneği Tekirdağ Şube Başkanı Ali Gümüş konuşma yaptı.

Prof. Dr. Aydemir, konferansta yaptığı konuşmada, "Cenab-ı Allah kullarının çok olmasını değil, şükretmesini bilenlerin kendi iradeleri ile ona yönelmelerini istedi ve baskıyı yasakladı. Eğer irade söz konusu olmasaydı zaten Allah herkesi iman sahibi yapardı. Tek kişilik bir hayatı yaşıyoruz. O nedenle başkalarını bilemeyiz. Cenab-ı Hakk'ın bize fark ettirdiği her şey, bizi ona çağırıyor. Ama iradeyle ve sevgiyle çağırıyor." ifadelerini kullandı.

Konferansa NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin, STK temsilcileri, akademisyenler, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.

AA / Ömür Çolak - Son Dakika Haberleri

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