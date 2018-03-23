Tekirdağ Narkotik Eğitim Tır'ı Tekirdağ'da

Narkotik Eğitim TIR'ı Tekirdağ'da

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'nün, 'Hedef Olma, Hedefsiz Kalma Projesi' kapsamında dizayn edilen Narkotik Eğitim TIR'ında, Tekirdağ'da öğrenci ve vatandaşları uyuşturucunun zararlarını görsel ve sözlü olarak bilgilendirdi.

'Hedef Olma, Hedefsiz Kalma' Projesi kapsamında Tekirdağ'a getirilen Narkotik Eğitim TIR'ını, Hürriyet Mahallesi'ndeki Okullar Bölgesi'nde Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karavaş ile kurum müdürleri ve öğrenciler gezdi. Vali Ceylan ve beraberindekilere, uyuşturucu maddenin zararları hakkında bilgiler verildi.

Vali Mehmet Ceylan, Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'da uyuşturucuya karşı topyekun mücadele ettiklerini belirterek, "Bağımlılıktan uzak durmanın ve kurtulmanın yolunun iyi bir eğitimden geçiyor. Bu illetten gençliğimizi kurtarmak için yapılaması gereken tüm tedbirleri almaya gayret gösteriyoruz. Tabi ki, bunun en önemli ayaklarından birisi eğitim. Bu amaçla da bağımlılıkla mücadele Narkotik Eğitim TIR'ımız bugün ilimizde. Eğitim TIR'ımız hem öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve bilgilendirmek amaçlı hem de velilerimize bilgi, vermek amaçlı güzel bir eğitim çalışması yapıyor. Buradaki asıl amacımız gençlerimizi bağımlılıktan uzak tutarak onların sağlıklı bir biçimde yetişmelerini ve topluma sağlıklı bir nesil olmaları için gayret sarf ediyoruz" diye konuştu.

Gençlerin bir anlık zevk için geleceklerini karartmamaları gerektiğini söyleyen Ceylan, "Gençlere tavsiyemiz kesinlikle ve kesinlikle bu tür alışkanlıklardan uzak durmaları. Bir anlık almış oldukları zevk ve mutluluğun gelecekte büyük bir felakete yol açacağını görecekler. Uyuşturucu, sigara ve teknoloji bağımlılığı gibi alışkanlıklardan uzak durabilmek için olumsuzluklardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Onların asıl hedefi dersleri ve geleceği olmalı" dedi.