Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021'de Başarıyla Temsil Edildi Yeni

Üniversite tercihi yapacak adaylar için yükseköğretim kurumlarının ve programların dijital ortamda tanıtılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" etkinliğinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi başarı ile...

Üniversite tercihi yapacak adaylar için yükseköğretim kurumlarının ve programların dijital ortamda tanıtılmasına yönelik Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" etkinliğinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi başarı ile temsil edildi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanı Şenol AKYAZI ve Dr. Öğr. Üyesi Harun GÖÇERLER'in kurum temsilci koordinatörleri olduğu fuarda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi toplam 30 öğretim elemanı ve idari personel ile temsil edildi. Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenen ve yükseköğretim kurumlarının dijital ortamda bir araya getirilmesiyle oluşturulan sanal fuarda, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tercih yapacak öğrenci ve velilerinin bu yıl da yoğun ilgisi ile karşılaştı.

6 Ağustos'ta son erecek sanal fuar ile salgın dolayısıyla oluşabilecek riskler dikkate alınarak öğrencilere tercih edecekleri programların üniversiteler tarafından dijital ortamda yakından tanıtılması amaçlanıyor. YÖK'ün koordinesinde 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilen sanal fuarda yükseköğretim kurumları canlı tanıtım etkinlikleri yapıp, öğrenci adaylarıyla sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirebiliyor. Sanal fuara katılan üniversiteler, ayrıca öğrencileri merak ettikleri hususlarda canlı sohbet yoluyla da bilgilendirme imkanı buluyor.

Üniversite tercihi yapacak gençlere yükseköğretim kurumları, programlar, bölümler, konaklama ve burs imkanları, sosyal ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere yükseköğretim potansiyelinin ve öğrencilere sunulan imkanların anlatılmasının hedeflendiği sanal fuara "https://sanalfuar. yok. gov. tr" adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak: Habermetre