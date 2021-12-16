Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Şahin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Şahin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını seçen Şahin, yaşam kategorisinde de aynı muhabirin İstanbul'da Fatih Cami'sinde çektiği "Bayram namazı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Şahin, spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "El ense" başlıklı fotoğrafını tercih etti. Şahin, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu söyledi.