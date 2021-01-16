Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin, Kovid-19 aşısı oldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, üniversite hastanesinde CoronaVac aşısı oldu.

Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde aşı uygulama alanı oluşturuldu. Aşı odasına getirilen aşılar barkodların okutulmasının ardından sağlık çalışanlarına uygulanıyor.

Rektör Prof. Dr. Şahin de hastaneye gelerek sağlık çalışanlarından bilgi aldıktan sonra CoronaVac aşısı oldu.

Rektör Şahin'in yanı sıra rektör yardımcıları Prof. Dr. Bülent Eker ile Prof. Dr. Yılmaz Çakıcı, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Gültekin ve hastane başhekimi Doç. Dr. Nejat Altıntaş da aşı vuruldu.

Şahin, burada yaptığı konuşmada, üniversite hastanesinde 20 aşılama ve dinlenme odası tahsis edildiğini ifade ederek, "Sağlık Bakanlığımız tarafından ülkemize getirilen ve diğer tüm hastaneler gibi Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde uygulamaya konulan aşı seferberliğinin milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Toplumumuzun sağlığı için herkesi aşı olmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman