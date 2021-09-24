Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Destekleme Derneğinden Ziyaret Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serbülent YILDIRIM ve Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Tuğba KİPER ile Prof. Dr. Füsun KOÇ, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e ziyarette bulundular.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Dernek Yönetim Kurulu, planlanan faaliyetleri hakkında Rektör ŞAHİN'e bilgilendirmede bulunarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin öğrencilerinin geleceğin değerleri olduğunu vurguladılar.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerinin her şeyin en iyisini hak ettiklerini, yönetim olarak da göreve geldiklerinden bu yana hep bunu sunmak için gayret gösterdiklerini belirterek, dernek yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Prof. Dr. Tuğba KİPER ortak yazar olduğu Peyzaj Mimarlığına Giriş kitabının bir nüshasını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'e takdim etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri