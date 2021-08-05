Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Tuzla Bosna Hersek Üniversitesi Arasında İkili İşbirliği Anlaşması İmzalandı Yeni

Tuzla Bosnia and Herzegovina (Bosna Hersek) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina HADZIGRAHIC ile Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Jasmin SULJAGIC üniversitemize ziyarette bulundu.

Tuzla Bosnia and Herzegovina (Bosna Hersek) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nermina HADZIGRAHIC ile Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Jasmin SULJAGIC üniversitemize ziyarette bulundu.

Ziyaret kapsamında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Tuzla Bosnia and Herzegovina Üniversitesi arasında ikili işbirliği anlaşması da imzalandı. İmzalanan anlaşma ile ortak araştırma, konferans, sempozyum gibi bilimsel faaliyetler ve bunlarla ilgili araştırmacı değişimi; karşılıklı yarar sağlayan akademik programların ve kursların geliştirilmesi; bu alanlarda her iki tarafı da ilgilendiren bilgi ve materyal alışverişi; lisans ve lisansüstü öğrenci değişimi gibi hususlar kabul edildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Makamında gerçekleşen imza töreninde anlaşmaya Üniversitemizi temsilen Rektör Vekili Prof. Dr. Yılmaz ÇAKICI imza atarken, Tuzla Bosnia and Herzegovina Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Nermina HADZIGRAHIC imza attı. İmza törenine Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent EKER, konuk Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Jasmin SULJAGIC ve Üniversitemiz Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hasan Selçuk ETİ de iştirak etti.

İmza töreninin ardından Bosna Hersek'ten gelen konuk Rektör ve Rektör Yardımcısına üniversitemizin çeşitli birim ve fakülteleri gezdirilerek bilgilendirmeler yapıldı.

Kaynak: Habermetre