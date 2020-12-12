Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi günde 50 ton dezenfektan üretiyor
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi günde 50 ton dezenfektan üretiyor

12.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 12.12.2020 13:29
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi günde 50 ton dezenfektan üretiyor

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) günde 50 ton yüksek kalitede toz granül yer ve yüzey dezenfektanı üretmeye başladığı bildirildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin (NKÜ) günde 50 ton yüksek kalitede toz granül yer ve yüzey dezenfektanı üretmeye başladığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Araştırma Laboratuvarları yüksek kalitede toz granül yer ve yüzey dezenfektanı üretimi gerçekleştirmeye başladı.

Kimya Araştırma Laboratuvarlarında üretilen yüksek kalitede toz granül ile günde 50 ton yer ve yüzey dezenfektanı elde ediliyor.

Üniversite yüksek kalitede dezenfektan üreterek kendi ihtiyacının yanı sıra kentin ihtiyacını da karşılamaya başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, üretilen dezenfektanın ilk taliplisinin Süleymanpaşa Belediyesi olduğunu belirtti.

Şahin, üniversitenin milletin ve şehrin hizmetinde olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Şehrimize katkı, hem görevimiz hem de onur sebebimizdir. Üniversitemizin dezenfektan ihtiyacını kendi imkanlarımız ile karşılayacağız. Belediyelerden talep olursa dezenfektan üretimine devam edeceğiz. İstenilen miktarda üretim gerçekleştirme imkan ve potansiyele sahibiz."

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel dezenfektan üretimini gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Bundan böyle kendi üniversitemizin ürettiği etkili ve güvenilir dezenfektanı şehrin hijyeninde kullanacağız. Ayrıca belirli noktalara konulan dağıtım üniteleri aracılığıyla isteyenlerin ücretsiz olarak kullanımına sunacağız." ifadesini kullandı.

Üniversitenin sıvı el dezenfektanı ve sıvı sabun üretimine de başlayacağı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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