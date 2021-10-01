Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Yeni

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu arasında Tekirdağ ilinde buz sporlarini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu arasında Tekirdağ ilinde buz sporlarini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreni ile hayata geçen protokol, kurumlar arasında yapılacak olan karşılıklı iş birliği ile Buz Pateni sporunu geliştirmek için gerekli esas ve usulleri belirlemeyi amaçlıyor.

Bu maksatla Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Buz Pateni sporunun tanınırlığı ve yapılabilirliğini sağlayacak dersler müfredata eklenecek. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci topluluğu olarak Buz Sporları Öğrenci Topluluğu kurdurulması teşvik edilecek. Protokol Üniversitemiz açısından ayrıca Buz Pateni sporunun gelişmesi için bilimsel faaliyetlerin (kongre, sempozyum, seminer vb. ) yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

İmzalanan Protokol kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise ilimizde bulunan Buz Pateni Salonunun derslere katılacak öğrencilere tahsisini sağlayacak, ihtiyaç olunduğunda antrenör, spor eğitim uzmanı ve personel desteği verecek ve gerek görüldüğünde antrenör gelişim seminerleri ve kurslarının planlanmasını yapacak. Ayrıca buz sporlarının gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası müsabakalarının organize edilmesini sağlayarak, etkinliklerde personel görevlendirilmesini de sağlayacak.

Buz Pateni Federasyonu da bu protokole istinaden Buz Sporları için gerekli ekipmanların sağlamasına yardımcı olacak ve Üniversite içerisinde Buz Pateni sporunun tanınırlığını arttırmaya yönelik faaliyetlere destek verecek. Federasyon ayrıca Tekirdağ'da faaliyet gösteren spor kulüplerinin sporcularına teknik ve taktik anlamda eğitim verebilecek antrenör desteği sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzenlenecek olan organizasyonlara teknik ekip ve malzeme desteği sağlayacak.

İş birliği protokolünü Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN imzalarken, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Ahmet ÜZGÜN, Türkiye Buz Pateni Federasyonu adına ise Başkan Gökhan ÖZDEMİR imzaladı. İmza töreninde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Erim ERHAN da yer aldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, protokolle ilgili "İş birliği protokolümüz Üniversitemiz öğrencilerine, ilimize ve Buz Pateni sporuna gönül verenlere hayırlı olsun. Bu spora Tekirdağ'da bir farkındalık yaratabilirsek ne mutlu bize" dedi.

İmza töreninden önce Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulunda öğrencilerle konu ile ilgili bir söyleşi de gerçekleşti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Hulusi Akar Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Ezgi Mola Müge Anlı Pınar Deniz
Spor Gökhan Töre Bülent Uygun Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Yeni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 22:48:26. #1.17#