Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Buz Pateni Federasyonu arasında Tekirdağ ilinde buz sporlarini geliştirmeye yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreni ile hayata geçen protokol, kurumlar arasında yapılacak olan karşılıklı iş birliği ile Buz Pateni sporunu geliştirmek için gerekli esas ve usulleri belirlemeyi amaçlıyor.

Bu maksatla Üniversitemiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda Buz Pateni sporunun tanınırlığı ve yapılabilirliğini sağlayacak dersler müfredata eklenecek. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı öğrenci topluluğu olarak Buz Sporları Öğrenci Topluluğu kurdurulması teşvik edilecek. Protokol Üniversitemiz açısından ayrıca Buz Pateni sporunun gelişmesi için bilimsel faaliyetlerin (kongre, sempozyum, seminer vb. ) yapılmasını sağlamayı amaçlıyor.

İmzalanan Protokol kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise ilimizde bulunan Buz Pateni Salonunun derslere katılacak öğrencilere tahsisini sağlayacak, ihtiyaç olunduğunda antrenör, spor eğitim uzmanı ve personel desteği verecek ve gerek görüldüğünde antrenör gelişim seminerleri ve kurslarının planlanmasını yapacak. Ayrıca buz sporlarının gelişmesine yönelik ulusal ve uluslararası müsabakalarının organize edilmesini sağlayarak, etkinliklerde personel görevlendirilmesini de sağlayacak.

Buz Pateni Federasyonu da bu protokole istinaden Buz Sporları için gerekli ekipmanların sağlamasına yardımcı olacak ve Üniversite içerisinde Buz Pateni sporunun tanınırlığını arttırmaya yönelik faaliyetlere destek verecek. Federasyon ayrıca Tekirdağ'da faaliyet gösteren spor kulüplerinin sporcularına teknik ve taktik anlamda eğitim verebilecek antrenör desteği sağlayarak, ulusal ve uluslararası düzenlenecek olan organizasyonlara teknik ekip ve malzeme desteği sağlayacak.

İş birliği protokolünü Üniversitemiz adına Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN imzalarken, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü adına İl Müdürü Ahmet ÜZGÜN, Türkiye Buz Pateni Federasyonu adına ise Başkan Gökhan ÖZDEMİR imzaladı. İmza töreninde Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Erim ERHAN da yer aldı.

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN, protokolle ilgili "İş birliği protokolümüz Üniversitemiz öğrencilerine, ilimize ve Buz Pateni sporuna gönül verenlere hayırlı olsun. Bu spora Tekirdağ'da bir farkındalık yaratabilirsek ne mutlu bize" dedi.

İmza töreninden önce Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulunda öğrencilerle konu ile ilgili bir söyleşi de gerçekleşti.

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