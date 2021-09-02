TEKİRDAĞ NAİPKÖY BARAJI MANSAP ŞARTI TEDBİRLERİ İŞİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Tekirdağ'a yaptığı yatırımlarla bereketli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğüDSİ Tekirdağ'a yaptığı yatırımlarla bereketli toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Tekirdağ'da son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu kapsamda Tekirdağ Naipköy Barajı Mansap Şartı Tedbirleri Yapım işinde çalışmalar hızla devam ediyor. Tekirdağ Naipköy Barajı Mansap Şartı Tedbirleri Projesinin tamamlanması ile Tekirdağ İli, Kumbağ Mahallesi Işıklar Deresinde, Yazır Mahallesi Yazır Deresinde ve Çanakçı Mahallesi Çanakçı Deresinde taşkın riski ortadan kalkacak ve 7. 900 dekar alanı da taşkınlardan korunacak. Çanakçı Deresinde 3. 180 metre Trapez Kazı, 840 metre U Betonarme Kanal ve 2 adet Menfeze ait imalatlar tamamlanmıştır. Işıklar Deresinde 5. 200 metre Harçlı Taş Tahkimat ve 650 metre Betonarme Duvarlı Kanal imalatları devam etmekte olup %55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. 2022 yılında tesisin tamamlanması ile önceki yıllarda yaşanan taşkınlar kontrol altına alınacaktır.

Kaynak: Habermetre