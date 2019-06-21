TEKİRDAĞ Mutfak yangınını itfaiye söndürdü
Mutfak yangınını itfaiye söndürdüTEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı.
Mutfak yangınını itfaiye söndürdü
TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, binanın 2'nci katındaki dairenin mutfağında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekibinin müdahalesiyle evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü.
Marmara Ereğlisi'nin Çorlu yolu üzerinde bulunan, 2 katlı apartmanın üst katındaki daire mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada bahçede oturan ve alevleri gören ev sahipleri, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, yangına müdahale etmeye başladı. Alevler, evin odalarına ve alt kata sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Mehmet YİRUNMARMARA EREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
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