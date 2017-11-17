Tekirdağ Muhtarlar Çalıştayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Katılımı ile Gerçekleşti
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 5. Muhtarlar Çalıştayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile Çorlu ilçesinde gerçekleşti.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 5. Muhtarlar Çalıştayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile Çorlu ilçesinde gerçekleşti.
Çorlu Silverside Otel'de düzenlenen çalıştaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra CHP Tekirdağ ve Edirne Milletvekilleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ İlçe Belediye Başkanları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Mehmet Zeki Gürcün, Fatih Ünsal, Başkan Danışmanları, Büyükşehir Belediyesi, Çorlu Belediyesi ve TESKİ'nin Daire Başkanları ile 11 ilçenin mahalle muhtarları katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya, çalıştayın mahalle muhtarları ile Büyükşehir Belediyesinin koordineli çalışması açısından büyük önem arz ettiğini söyledi. Karakaya'nın konuşmasının ardından Tekirdağ'ın tanıtım filmi izlendi.
"Muhtarlarımız başarımızda önemli yer tutuyor"
Tanıtım filminin ardından konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak "11 ilçenin, 352 mahallenin, 6 bin 313 kilometrekare arazinin, 972 bin 875 nüfuslu bir bölümün, 256 bin 500 binası ile 11 bin 500 sokağı ile 1050 caddesi ile 150 tane bulvarı ile hepsinin ismine Tekirdağ dediler. Elbette ki Tekirdağ'ın öylesine vizyonları var ki; tarım ve hayvancılık, sanayi, üniversite, lojistik' Tekirdağ'ın 13 tane OSB'si var. Tekirdağ başlı başına Türkiye'nin geleceğinin parlayan yıldızı olacaktır. Bu başarının başında da bizim yol arkadaşlarımız olan sevgili muhtarlarımız gelecektir. Bunun için muhtarlarımız için bir yol haritası çizdik. Bu anlamda 4 muhtarlar çalıştayını geride bıraktık. 5. Muhtarlar Çalıştayı'nda burada birlikteyiz. Çok verimli çalışmalar yaptık. Sevgili muhtarlarım, hepiniz 30 Mart 2014 gününü hatırlayın. ve şimdi bugünü düşünün. Ben eğer bu süre içerisinde 1 katrilyon 300 milyar liralık yatırım yapmak zorunda kaldıysam ve bu gerektiyse ilimiz Tekirdağ'ın göreve geldiğimiz süre öncesinde ne kadar geri bırakıldığını takdirlerinize sunuyorum. Gerçekleştirdiğimiz yatırımları yeterli görmüyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Tekirdağ gelecekte Türkiye'nin parlayan yıldızı olacaktır. Tekirdağ, büyükşehir oluşunun ikinci ve üçüncü dönemlerinde çok iyi yere gelecek. 2 bin 150 kilometre olarak teslim aldığımız kırsal mahalle yollarının ancak 350 kilometresi kullanılabilir durumdaydı. Bin 800 kilometresini yeniden yaptık. En büyük hedefimiz geri kalan yolları da tamamlamaktır. Sözlerimi bitirirken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tekrar hoş geldiniz demek istiyorum" dedi.
"Muhtarlık çok önemli bir kurum"
Başkan Kadir Albayrak'ın ardından konuşmasını yapmak üzere kürsüye takdim edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Tekirdağ'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek muhtarlık kurumunun önemli bir kurum olduğunu, özel bir muhtarlık yasasına ihtiyaç duyulduğunu, muhtarların belediyelerden ayrı bir bütçeye sahip olması gerektiğini ve muhtarların görev yaptıkları mahallelerin nüfus sayısına göre gerekirse yanında personel çalıştırması gerektiğini belirtti.
5. Muhtarlar Çalıştayı, ilçe mahalle muhtarlarının her ilçeyi temsilen seçtiği 11 muhtarın öneri ve temennilerini dile getirmesinin ardından öğle yemeği ile son buldu. - TEKİRDAĞ