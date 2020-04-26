TEKİRDAĞ Motosikletinde marşlar çalarak gazete satıyor
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Tekirdağ, Güncel, Haber

TEKİRDAĞ Motosikletinde marşlar çalarak gazete satıyor

Motosikletinde marşlar çalarak gazete satıyorİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gazete satıcı Reha Potak, motosikletine kurduğu müzik sisteminde çaldığı marşlar ile gazete satışı yaptı.

26.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 26.04.2020 13:25
TEKİRDAĞ Motosikletinde marşlar çalarak gazete satıyor

Motosikletinde marşlar çalarak gazete satıyor

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gazete satıcı Reha Potak, motosikletine kurduğu müzik sisteminde çaldığı marşlar ile gazete satışı yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamına 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta alınan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çorlu'da da sessizlik hakim oldu. İlçenin meydanları, sokak ve caddeleri boş kalırken, gazeteler sokaklarda satıldı. Gazete satıcısı Reha Potak, motosikletine ses sistemi kurarak, çaldığı marşlar ve şarkılar ile gazete satışı yaptı.

'GAZETE SATIŞLARIMIZ İYİ GİDİYOR'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü yılı olması ve aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı etkinleri için motosikletine müzik sistemi kurduğunu söyleyen Potak, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazeteleri motosikletle satıyorum. Biraz değişiklik olması için küçük bir müzik sistemi kurdum. Olumlu geri dönüşler aldım. TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü ve aynı zamanda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle marşlar çalarak gazete satmak istedim. 23 Nisan bizim için önemli bir gün. Gazete satışlarımız iyi gidiyor. Vatandaşlarımızın bu salgın nedeniyle evlerinde kalması bizim en büyük isteğimizdir. Biz onlara gazetelerini evlerine getirdik" dedi.

TEKİRDAĞ Motosikletinde marşlar çalarak gazete satıyor

Kaynak: DHA

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