TEKİRDAĞ Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar
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TEKİRDAĞ Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılarTEKİRDAĞ'da motosikletine yüklediği varil ile otoyolda seyreden bir sürücü cep telefonu ile görüntülendi.

21.05.2020 13:06 | Son Güncelleme: 21.05.2020 13:07

Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

TEKİRDAĞ'da motosikletine yüklediği varil ile otoyolda seyreden bir sürücü cep telefonu ile görüntülendi. Motosiklet üzerinde bulunan ikinci kişi ayakta durarak varili düşmemesi için güçlükle tutmaya çalışırken, zor anlar yaşadığı görüldü.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi çevreyolu üzerinde bir iki kişinin bulunduğu motosiklette varil taşınması cep telefonu ile görüntülendi. İstanbul yönüne giden motosikleti kullanan kişi ile arkasında ayakta bulunan kişi arasında bir varil ile yolculuk ettikleri görüldü. Motosikletin arkasında ayakta duran kişi varili güçlükle tutarken, araç trafikte uzun süre seyretti. Bu anları cep telefonu ile görüntüleyen bir vatandaş, Görüyorsunuz bizim Türkiye'deki güvenlik tedbirlerine bakın. Motorun üzerinde varil. Adamlar varili almış motorun üzerine koymuş, arkasında da diğeri. Çevreyolu burası, nasıl bir risk almışlar Allah yardımcıları olsun. 10 liralık varil için yaptıkları işe bak diye tepki gösterdi.

Motosiklet, otoyolda hızla seyrederek gözlerden kayboldu.

TEKİRDAĞ Motosiklete varil yükleyip otoyola çıktılar

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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