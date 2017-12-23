Tekirdağ Minibüs Altında Kalan Yaya Ağır Yaralandı

Minibüs altında kalan yaya ağır yaralandı



Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki Ayşe Bahtiyar, minibüsün altında kalarak ağır yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Kapaklı İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki iki aracın arasından yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Bahtiyar'a A.B., yönetimindeki 59 S 4004 plakalı işçi taşıyan servis minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altına grip yaklaşık 20 metre sürüklenen Bahtiyar, ağır yaralandı. Haber verilmesiyle sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri Bahtiyar'ı aracın altından çıkarıp, Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bahtiyar'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, minibüs sürücüsü A.B.'yi gözaltına alarak, kazayla ilgili soruşturma başlattı.