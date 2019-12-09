Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ulusan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ulusan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

09.12.2019 14:02 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:36
Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ulusan, AA'nın

Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.


AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ulusan, , yaşam ve kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.


Ulusan, kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün çektiği "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde ise Halil Fidan'nın "Harran'da yaşam" fotoğrafını seçen Ulusan, spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın çektiği "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" fotoğrafına oy verdi.

Ulusan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fotoğrafların çok güzel olduğunu ve seçmekte zorlandığını belirterek, "Çok anlamlı fotoğraflar. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
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