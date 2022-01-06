Tekirdağ Milletvekili Yel, kentin sorun ve taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Tekirdağ'ın önemli sorun ve taleplerini ilettiklerini bildirdi.

Yel, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen programda milletvekillerinin katımıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldiklerini belirtti.

Tekirdağ Milletvekili ve AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Çiğdem Koncagül'ün de katıldığı toplantıda milletvekillerinin hem ülke siyaseti hem de kendi illeriyle ilgili sıkıntıları dile getirdiğini aktaran Yel, "Biz de hem ülke siyaseti hem de Tekirdağ'ımızın önemli sorun ve taleplerini bir dosya halinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza sunma fırsatını bulduk. Cumhurbaşkanı'mız da gerekli notları almıştır. Sorun ve ihtiyaçlarımızın her zaman takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ilgi ve teveccühleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sundukları dosyadaki Sağlık Bakanlığı ile ilgili taleplerin, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası, Yeni Tekirdağ 100 Yataklı Süleymanpaşa Devlet Hastanesi, Çerkezköy Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Çerkezköy Kızılpınar Aile Sağlığı Merkezi, Kapaklı Karaağaç Aile Sağlığı Merkezi, Ergene Velimeşe Aile Sağlığı Merkezi, Kapaklı Aile Sağlığı Merkezi, Şarköy İlçe Sağlık Müdürlüğü Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi ve Saray İlçe Sağlık Müdürlüğü Aile Sağlığı Merkezinin yatırım programına alınması olduğunu bildirdi.

Yel, şunları kaydetti:

"İlimizde pandemi sürecinde filyasyon çalışmaları, ilaç dağıtımı vb. işlemler için kullanılan araç sayısı yetersiz kalmaktadır. Bakanlığımızdan araç kiralama hizmet alımı sayısının arttırılması için izin talep edilmiştir. Bu dönemde ilave araca ihtiyacımız bulunmaktadır. Halk sağlığı hizmetlerinde aşı ve ilaç dağıtımı için kullanılan aşı nakil aracının yoğunluk nedeni ile sık sık arızalanmakta ve hizmette aksaklıklara sebep olmaktadır. Bu nedenle yeni bir aşı nakil aracına ihtiyacımız bulunmaktadır. Devlet Malzeme Ofisi'nden Sağlık Market aracılığı ile yapmakta olduğumuz tıbbi malzeme temininde aksaklıklar yaşanmakta, bilgimiz dışında firmalara ek süreler verilmekte bu da sağlık hizmeti sunumundan etkilenmektedir. İhtiyaç duyulan tıbbi malzemelerin alımı için firmalara verilen ek sürelerde tarafımıza ihale yapma yetkisi verilmesi sağlık hizmetinin devamlılığı açısından önem arz etmektedir."

Yel, ayrıca, Tekirdağ'da uzman tabip ihtiyaçları ile Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine Yanık-Kronik Yara Bakım Merkezi ve mümkünse Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi açılması için bakanlıktan olur alınması ile şehir hastanesi yakınına köprülü kavşak, Çerkezköy İlçe Devlet Hastanesine uzman ihtiyaçları ve anjio ünitesi, Kapaklı İlçe Devlet Hastanesinin nüfus ve hasta yoğunluğu nedeniyle A2 rolüne yükseltilmesi, Şehir Hastanesi kadrosunda doçent ve profesörlerin olabilmesi için Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi ile afiliye olması, Çorlu İlçe Devlet Hastanesi bahçesine ek hizmet binası yapılması taleplerini de ilettiklerini kaydetti.

Milletvekili Yel, eğitim, tarım, dere ıslahı, gölet, ormancılık, spor ile ulaşım ve alt yapı konularındaki taleplerini de detaylı şekilde aktardıklarını bildirdi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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