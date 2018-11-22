Tekirdağ Mezarlığın Demir Kapısı Çalındı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki Göztepe Mezarlığı'nda belediye tarafından yaptırılan demir olan giriş kapısı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Aynı mezarlık içerisinde 1,5 ay öncede hayırseverler tarafından çeşitli yerlere yaptırılan 6 tane çeşmenin muslukları çalınmıştı.

Malkara'nın Göztepe Mezarlığı'nda bulunan musluk çeşmeleri yaklaşık 1.5 ay önce kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı. Belediye çalınan muslukları yenilerken, bu kez de mezarlığın girişindeki 3 metre uzunluğundaki demir kapı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Kapının bir kısmını çalınırken, diğer kısmını yerinden sökülmeyince zarar verildi. Hırsızlık olayı mezarlığa ziyarete giden vatandaşlar tarafından fark edilerek, yetkililere bildirildi.

Kardeşinin mezarını ziyaret eden Hasan Çarpan (35), mezarlık kapısının çalınmasına tepki göstererek, "Kapısı çalınmış bir mezarlıktayız şu anda. Nedeni ise 3 -5 kuruş para alabilmek için çalmışlar. Yazıktır günahtır. Geçen ayda burada çeşme muslukları çalındı. Artık bu mezarlıklardan hırsızlık olayına bir son versinler. Bu olay vicdan sızlatıyor. Bu kapıdan çeşmelerden alacağınız para nedir ki? Yarın öbür gün sizde buraya geleceksiniz. Gün gelecek hepimiz burada yatacağız. Artık mezarlıklara zarar vermeyelim, tam aksine katkıda bulunalım. Kapının birini çalmışlar diğerlerini de çalmak için uğraşmışlar zarar vermişler ama yerinden çıkartamamışlar" dedi.

Yetkililer, mezarlıktaki demir kapı hırsızlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜÜ

-Çalınan kapıdan detaylar

-Mezarlıktan detaylar

-Mezarlık ziyaretine gelen Hasan Çarpan'ın konuşması

-Zarar verilen kapılar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),(DHA)-

(Tür: Yurt)