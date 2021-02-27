Tekirdağ merkezli suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 2 ay süren teknik takip ve HTS incelemesinin ardından Tekirdağ merkezli İstanbul, Antalya ve Çorum'da 23 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Kendilerini şoför ve nakliye şirketi yetkilisi olarak tanıtarak çok miktarda malı gideceği adresten farklı yerlere indirdiği iddia edilen 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman