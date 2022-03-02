Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı - Haberler

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Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltıTEKİRDAĞ Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

TEKİRDAĞ Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Ekiplerince Tekirdağ merkezli İstanbul, Kocaeli ve Samsun olmak üzere 4 ilde FETÖ operasyonu gerçekleştirildi. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla düzenlenen operasyonda ardışık arama yaptıkları tespit edilen ve şuanda aktif görevde bulunan 7 infaz koruma memuru, 2 şoför ve 1 aşçı olmak üzere 10 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda polis ekipleri 10 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

Tekirdağ merkezli 4 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - 3. Sayfa

Fetullahçı Terör Örgütü, Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Tekirdağ, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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