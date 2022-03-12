Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 5 tutuklama

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ merkezli 3 ilde göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılıkla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri, 'Göçmen Kaçakçılığı' suçlarına yönelik Tekirdağ merkezli 3 ilde planlı operasyon gerçekleştirdi. 6 hedef şüpheli şahsa yönelik olarak Tekirdağ, İstanbul ve Edirne illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyon T.K., O.B., Ö.G., M.B.D., ve S.N.B. olmak üzere 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamaları ve hastanedeki sağlık kontrolleri tamamlanan 5 kişi daha sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ