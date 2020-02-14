Tekirdağ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı

14.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:06

Tekirdağ merkezli 13 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen 25 şüpheliden 17'si yakalandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, HTS kayıtları ve tanık ifadelerinde adları geçen, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı, aralarında halen görevde olan astsubay, uzman çavuş, emekli askeri personel, kurum değişikliği yapmış astsubaylar, ihraç askeri öğrenciler ve özel sektör çalışanlarının da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli, Çanakkale, İstanbul, Samsun, Antalya, Siirt, Afyonkarahisar, Konya, Diyarbakır, Şırnak, Van, Kayseri ve Manisa'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

Kaynak: AA