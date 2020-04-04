TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ'NDE KAMU BİNALARINA DEZENFEKTAN TÜNELLERİ KURULDU
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Marmara Ereğlisi, Devlet Hastanesi, Kaymakamlık, Güncel

TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ'NDE KAMU BİNALARINA DEZENFEKTAN TÜNELLERİ KURULDU

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık, belediye ve hastane binasının girişlerine dezenfektan tünelleri konuldu.

04.04.2020 11:26 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:29
TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ'NDE KAMU BİNALARINA DEZENFEKTAN TÜNELLERİ KURULDU

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık, belediye ve hastane binasının girişlerine dezenfektan tünelleri konuldu.

Marmara Ereğlisi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Kaymakamlık, belediye ve devlet hastanesi girişlerine dezenfektan tünelleri konularak, içeriye giren vatandaşlar, bu tünellerden geçirildeken sonra içeriye alınıyor. Marmara Ereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, belediye olarak koronovirüs tedbirleri kapsamında önlemleri aldıklarını belirterek, "Belediye olarak koronovirü tedbirleri kapsamında maske yapımına başladık. Dezenfekte sistemi kurduk. Belediyemize, hastanemize, kaymakamlık binamıza tünellerimiz var. İlaçlamalarımız devam ediyor. Tüm cadde ve sokaklar dezenfekte edilmeye devam ediyor. Tüm milletimize geçmiş olsun diliyoruz" dedi.

'HASTANE OLARAK TEDBİRLER ALDIK

Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi Başhekimi Beraat Özdemir, koronavirüs tedbirleri kapsamında hastanede tüm önlemlerin alındığını ifade eddi. Özdemir, "Özellikle çalışanlarımızın ve halkımızın güvenliği için bir takım önlemler aldık. Bunlardan bir tanesi dezenfektan tüneli. Buradan geçen hastalarımızı aynı zamanda kendi ürettiğimiz cerrahi maskeleri de veriyoruz. Böylelikle damlacık yoluyla bulaştığını bildiğimiz hastalıktan maksimum düzeyde korunmaya çalışıyoruz. Alınması gereken en büyük tedbir kişilerin kendi izolasyonudur. Evde kalmalıdırlar. Sosyal mesafeyi korumalılar. Mümkün olduğunca kendi ortamında bulunarak arkadaşlarından, eşinden biraz uzak durarak bulaşmayı düşürebilmektir" diye konuştu.

OTELİ TAHSİS ETTİ

İlçedeki bir otel ise sağlık çalışanlarına tahsis edildi. Ötelin genel müdürü Serkan Aldemir, "Hayat kurtarmak için büyük bir risk ve özveriyle çalışan sağlık personelinin çabalarını görmezden gelemeyiz. Onların ve ailelerinin sağlığını korumak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizde bu kapsamda otelimizi bağlamda otelimizi sağlık çalışanlarımıza açtık" dedi.

TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ'NDE KAMU BİNALARINA DEZENFEKTAN TÜNELLERİ KURULDU

Kaynak: DHA

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TEKİRDAĞ MARMARA EREĞLİSİ'NDE KAMU BİNALARINA DEZENFEKTAN TÜNELLERİ KURULDU
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